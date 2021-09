Um terço dos adultos já se desentendeu com alguém após interpretar um texto de forma errada

Ao menos um terço dos adultos já se desentendeu com alguém após interpretar de forma errada um texto. Estes dados são parte de um estudo realizado com 2000 adultos pela Hidden Hearing.

Segundo notícia publicada pelo Metro UK, quatro em cada dez adultos podem passar horas pensando sobre a linguagem ou tom de alguém, tentando entender que emoção estava por trás de determinada mensagem de texto.

Indo mais além, ao menos uma pessoa, em cada cinco, já presumiu, de forma errada, que alguém estava de mau humor com eles por terem interpretado mal o texto. Para evitar interpretações erradas, mais de um terço tem tendência a analisar excessivamente textos e e-mails de colegas de trabalho.

Agora se o assunto é o campo amoroso, 20% das pessoas poderão ter este tipo de comportamento com seus companheiros. Já no caso de novos interesses amorosos, o número cai para 13%.

Grande parte das pessoas já se desentendeu por mensagem de texto

Como forma de evitar erros de interpretação, e amenizar conflitos, 23% dos entrevistados alegaram que esperam para dizer algo pessoalmente, mesmo que isso signifique esperar dias ou semanas. Isso se deve ao fato de que grande parte acredita que “falar cara a cara é a melhor maneira de falar com alguém”.

Para a Dra. Hilary Jones, o contato físico com amigos, colegas de trabalho e entes queridos tem um impacto positivo na comunicação, na saúde mental e no bem-estar.

“A comunicação pessoal nos permite entender o tom, prestar atenção à linguagem corporal e ter uma melhor conexão com a pessoa com quem estamos falando. Ela reduz os sentimentos de frustração, depressão e ansiedade, que são os sentimentos mais comuns gerados pela falta de comunicação”, declarou.

Os principais benefícios de uma conversa cara a cara incluem fatores como ser capaz de olhar alguém nos olhos, prestar atenção à linguagem corporal e observar o tom de voz.

Diversos problemas com os textos acontecem por conta da má interpretação do humor, onde 41% das pessoas entrevistadas mostraram já ter interpretado errado uma piada e 42% não foram capazes de identificar o sarcasmo na fala do outro.

Toda essa má interpretação gera efeitos negativos nas pessoas, que relataram se sentir ansiosas e estressadas quando seus textos são mal interpretados. O aparecimento destes sentimentos ocorre com mais frequência entre os jovens.