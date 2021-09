Agrupados no centro desta imagem estão seis pontos de luz brilhantes, quatro deles criando um círculo ao redor de um par central, gerando um fenômeno raro. As aparências podem enganar, entretanto, já que esta formação não é composta de seis galáxias individuais, mas na verdade são duas galáxias separadas e um quasar distante fotografado quatro vezes.

Dados do telescópio espacial Hubble da NASA/ESA também indicam que há um sétimo ponto de luz bem no centro, que é uma rara quinta imagem do quasar distante. Como detalhado, por meio de comunicado, este fenômeno raro é o resultado de duas galáxias centrais, que estão em primeiro plano, agindo como uma lente.

Os quatro pontos brilhantes ao redor do par de galáxias, e o mais fraco no centro, são na verdade cinco imagens separadas de um único quasar (conhecido como 2M1310-1714), um objeto extremamente luminoso, mas distante.

A razão pela qual vemos esse efeito quíntuplo é um fenômeno chamado lentes gravitacionais. A lente gravitacional ocorre quando um objeto celestial com uma enorme quantidade de massa – como um par de galáxias – faz com que a estrutura do espaço se deforme.

Telescópio Hubble da NASA capta impressionante fenômeno raro e brilhante no espaço

Como detalhado pela NASA, quando a luz de um objeto distante viaja através desse espaço gravitacionalmente deformado, ela é ampliada e curvada em torno da enorme massa. Isso permite que os humanos aqui na Terra observem várias imagens ampliadas da fonte distante.

O quasar nesta imagem está, na verdade, mais longe da Terra do que o par de galáxias. A enorme massa do par de galáxias dobrou e ampliou a luz do quasar distante.

Como detalhado pela NASA, a Wide Field Camera 3 do Hubble (WFC3) fotografou o trio com detalhes espetaculares.

Ele foi instalado no Hubble em 2009 durante a missão de manutenção 4 do Hubble, a missão de manutenção final do Hubble.

Ainda de acordo com as informações, o WFC3 continua a fornecer dados de alta qualidade e imagens fantásticas 12 anos após sua instalação. Confira:

ESA/Hubble & NASA, T. Treu; Acknowledgment: J. Schmidt

Hubble captura um aglomerado espumante

Outro registro divulgado pela NASA, esta imagem cravejada de estrelas do telescópio espacial retrata o NGC 6717, que fica a mais de 20.000 anos-luz da Terra, na constelação de Sagitário.

NGC 6717 é um aglomerado globular, uma coleção quase esférica de estrelas fortemente unidas pela gravidade. Os aglomerados globulares contêm mais estrelas em seus centros do que em suas franjas externas, como esta imagem demonstra com propriedade.

Como detalhado pela NASA, as bordas escassamente povoadas da NGC 6717 contrastam fortemente com a coleção cintilante de estrelas em seu centro.

O centro da imagem também contém alguns intrusos. Essas estrelas brilhantes em primeiro plano residem entre a Terra e o aglomerado.

Eles são facilmente identificados pelos picos de difração entrecruzados que se formam quando sua luz interage com as estruturas que sustentam o espelho secundário do Hubble.

Como detalhado pela NASA, a constelação de Sagitário está na mesma área do céu noturno que o centro da Via Láctea, que é preenchida com gás e poeira que absorvem luz.

Esta absorção de luz – que os astrônomos chamam de “extinção” – torna o estudo dos aglomerados globulares perto do centro galáctico um desafio. Para determinar as propriedades do NGC 6717, os astrônomos confiaram em uma combinação da Wide Field Camera 3 do Hubble e da Advanced Camera for Surveys. Confira:

ESA/Hubble and NASA, A. Sarajedini

Texto com informações da NASA

