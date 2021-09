Os signos que terão uma maior intuição este fim de semana

Alguns signos do zodíaco podem acessar sinais e revelações importantes neste fim de semana que está por vir.

Confira quais são:

Áries

Momento de conviver com a comunidade e ajudar de alguma forma as pessoas ao seu redor. A intuição aumentará principalmente no sábado e isso pode ajudar a ter uma maior concentração para acessar as atitudes que serão positivas na sua trajetória. É melhor ficar atento aos sinais e sonhos. Evite usar substancias que afetem a sua mente e saúde. Sua compreensão estará em alta.

Câncer

Sua percepção aumenta e a intuição se comunica fortemente. É hora de decifrar alguns mistérios e dar tempo a si mesmo para a reflexão; isso será muito necessário. Explore seu sexto sentido e pensamentos de maneira mais profunda para encontrar respostas. Este será um bom momento para a criatividade e as artes também.

Confira mais:

Peixes

Os sonhos reveladores estão em alta e a intuição ficará mais aguçada. É hora de se conectar profundamente com algumas questões sem medo e ponderando sua sensibilidade. Observe e determine os novos passos ou rumos da sua jornada para tomar decisões mais firmes e positivas. Seu poder de atração também se destaca; use isso a seu favor.