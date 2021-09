Atenção! Estes são os sintomas da deficiência de vitamina D

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), atualmente há uma “epidemia” da deficiência de vitamina D. Portanto, é importante conhecer os sinais que indicam a falta desse nutriente.

As causa da deficiência de vitamina D

De acordo com o portal especializado em saúde MedlinePlus (em espanhol), as causas podem estar relacionadas a uma dieta ruim, a um problema de absorção e à pouca ou nenhuma exposição ao sol. No entanto, também podem haver medicamentos que interferem nos níveis de vitamina D.

Os sintomas da deficiência de vitamina D

De acordo com o portal de notícias 20Minutes (em espanhol), os sintomas mais comuns são:

cansaço ou fadiga

fraqueza muscular

dor, especialmente na região lombar e nos quadris

As principais recomendações que os especialistas dão para a deficiência de vitamina D é tomar sol pelo menos 10 a 20 minutos nas primeiras horas da manhã e no final da tarde, ter uma dieta rica em vitamina D e tomar suplementos — mas apenas se um especialista prescrever.

⚠️ Atenção: este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

