Pesquisa revela as coisas mais estranhas que as pessoas fazem no banheiro

Um estudo realizado com 2.000 adultos no Reino Unido buscou identificar os mais variados motivos para os quais eles utilizam o banheiro. As respostas variaram desde tomar chá no vaso sanitário até participar de videochamadas enquanto tomam um banho, mas sem deixar de foram banhos longos para relaxar.

Segundo o The Mirror, o estudo descobriu que 42% das pessoas costumam ir para o banheiro quando precisam de um pouco de paz e sossego, longe de todo o resto da casa. Enquanto 55% preferem tomar banhos longos regularmente, para assim ter um tempo a mais para se cuidar.

Além de atividades mais comumente associadas ao ambiente do banheiro, outras também surgiram na lista: sexo, telefonema para amigos, tomar cerveja e escrever listas de tarefas são outras das atividades citadas pelos participantes do estudo.

Outros hábitos diferentes como tomar café da manhã no banheiro ou beber chá enquanto utiliza o vaso sanitário também foram citados, mas com menor frequência.

O estudo também levantou rituais e manias das pessoas ao utilizar o banheiro

Quando o assunto são rituais e manias ao utilizar o banheiro, 82% das pessoas disseram ter uma forma correta sobre como arrumar o rolo de papel higiênico, sendo que destas, 67% acreditam que a única forma correta é fazer com que o papel “saia sobre o resto do rolo para escondê-lo”.

Já no quesito banho, 74% afirmaram que sempre tomam banho respeitando a mesma ordem, dentre a qual a rotina mais popular é lavar primeiro o rosto, seguido pelo cabelo, braços e axilas.

Segundo um porta-voz da B&Q, responsável pelo estudo, a ideia é descobrir o que acontece na parte “mais secreta” da casa. “O banheiro é mais do que apenas uma suíte, torneiras e chuveiros, é para onde vamos quando precisamos ser nós mesmos, é onde vemos nossos maiores momentos de vulnerabilidade”.

Confirmando a fala do porta-voz, 38% das pessoas afirmaram que algumas de suas melhores ideias surgiram no banheiro e um, em cada seis, descreve o banheiro como sendo o “coração da casa”.