O amor é um sentimento muito importante na vida de alguns signos, mas pode se equiparar com a sede de ter a razão e a palavra final diante de problemas nos relacionamentos.

Confira os signos que amam, mas preferem ter razão:

Áries

O ariano sempre será um signo apaixonado pelo parceiro, mas ele dificilmente terá medo de perder alguém. Ele é bom de briga e tende a buscar conflitos principalmente quando o relacionamento está excessivamente tranquilo, pois sua vida é movida por ação. Amá-lo é uma aventura, mas quando os problemas surgem, ele pode deixar seu comportamento explosivo tomar conta e se torna birrento, tentando apenas confirmar sua razão. Ao julgar, facilmente este signo aumenta as desavenças e mágoas.

Leão

O leonino pode ser dono de uma grande paciência e valoriza o parceiro que escolheu para amar, mas é muito difícil para ele deixar de ser o centro de algo e mostrar que tem razão. As desavenças fazem que seu lado mais dramático venha à tona e, diferente de apaziguar as coisas, ele colocará lenha na fogueira. Sua intensidade nos romances também aumenta quando os problemas surgem e ele irá brigar para ter a última palavra. Tudo isso trará uma carga emocional e pesada para o vínculo, mas as coisas só mudam quando ele permite que a reflexão e maturidade tomem o lugar.

Confira mais:

Virgem

O virginiano gosta de manter o equilíbrio nos relacionamentos, mas não pode evitar assumir as maiores responsabilidades e por vezes acaba se achando o dono da razão. Por ter o hábito de ajudar, orientar e tomar decisões, este signo tem dificuldade em deixar que outra pessoa assuma seu lugar, mesmo que seja um parceiro muito especial. Quando uma disputa começa, ele ficará na defensiva e desejará concluir as coisas do seu jeito. Infelizmente, a convivência pode se tornar crítica se nenhum dos lados começa a ceder.

Capricórnio

O capricorniano prefere manter os relacionamentos tranquilos e é muito atencioso com quem ama, mas ele pode ter muita dificuldade em assumir suas falhas. Ele sabe que trabalha com muito esforço para corrigir e fazer tudo da melhor maneira, por isso se acha digno de resolver as coisas do seu jeito e ter a palavra final. Infelizmente, ele não só se sobrecarrega como também demonstra que não acredita nas boas intenções ou capacidade do outro, algo que destrói a confiança aos poucos.