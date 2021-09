Mundial de PUBG é anunciado e terá seis equipes das Américas

A KRAFTON anunciou a realização do PUBG Global Championship (PGC), edição de 2021 do campeonato mundial de PUBG: BATTLEGROUNDS, a ser realizado em Paradise City, em Incheon, na Coreia do Sul.

Como detalhado, o campeonato ocorrerá de 19 de novembro a 19 de dezembro, com a participação de 32 equipes de todo o planeta e premiação de pelo menos US$ 2 milhões.

O PGC 2021 contará com a presença de seis equipes das Américas, região da qual a América Latina faz parte, com participação assegurada de pelo menos uma equipe latino-americana.

A lista de classificadas das Américas, que também inclui a América do Norte, será definida com base no ranking de pontos para o PGC que leva em consideração a pontuação obtida nos quatro campeonatos regionais de 2021.

A PCS5 Américas é a última das competições da temporada e começa nesta quinta-feira (16), com conclusão prevista para 1º de outubro.

Além das seis equipes das Américas, o PGC 2021 contará com 12 representantes da Ásia, oito da Europa e seis da Ásia-Pacífico.

Circuito regional – PUBG

A PCS5 Américas será realizada nos dias 16, 17, 23, 24 e 30 de setembro e 1º de outubro, sempre a partir de 20h (no horário de Brasília), com transmissão em Português na Twitch, YouTube e Facebook.

Antes da PCS5, o circuito regional teve a ESL PUBG Masters: Fase 1, a PCS4 e a ESL PUBG Masters: Fase 2.

Reprodução

Com informações da KRAFTON