Veja 5 tipos de pelagens diferentes de cães

Quem gosta de cães sabe que é possível encontrar pets com todo tipo de pelo e cor. Alguns são praticamente pelados, enquanto outros têm longos pelos que se arrastam pelo chão e, depois do banho e escovação, ficam brilhantes e sedosos.

Embora as características do pelo do animal carreguem marcas genéticas das raças, de acordo com os especialistas a pelagem dos cachorros é resultado da adaptação dos antepassados desses animais às regiões onde viviam ou seu local de origem.

Por isso, você não verá um Chihuahua com pelos arrastando no chão ou um Husky siberiano completamente pelado. A necessidade de sobrevivência da espécie se encarregou de equipá-los com a ‘roupagem’ mais adequada a seus respectivos habitats.

Veja como são classificadas as pelagens de cães e como devem ser tratadas

1 – Pelagem curta

Os cães de pelagem curta têm os pelos mais finos, por isso ficam com a pele mais exposta e desprotegida contra o calor e o frio, e podem sofrer queimadura de sol ou hipotermia, nos dias mais frios. Um exemplo desses cães é o Pug.

2 – Pelagem longa

Animais com longas pelagens devem ter cuidado redobrado com escovação, pois existe a tendência dos pelos darem nós ou taparem a visão do animal. O Maltês e o shih-tzu são dois exemplos desse tipo de pelagem

Pelagem encaracolada

Na prática, o pelo encaracolado é uma pelagem longa, mas geralmente não caem tanto quanto os cães de pelagem longa tradicional, possibilitando diferentes tipos de tosa, como os poodles.

Pelagem dupla

Esse tipo de pelagem é característica de animais de países frios, como o Husky siberiano, e tem a função de proteger contra o frio extremo. Embora apresento aspecto áspero, são macios e fofinhos por dentro.

Pelagem longa e curta

Alguns cães têm pelos curtos na cabeça e longos no resto do corpo, como o Golden Retriever. Esses animais também precisam ser escovados com mais frequencia .