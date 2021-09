4 penteados práticos para cabelos cacheados com franja que você pode fazer em casa

Já parou para pensar na ideia de aprender 4 penteados novos em pouco mais de 5 minutos? Caso tenha se interessado sobre esta proposta, separe um tempinho do seu dia para conferir dicas práticas para inovar com seu cabelo.

E se você tem o cabelo cacheado com franja, as recomendações desta quarta-feira (15) vão te dar uma grande mão, uma vez que contam com poucos acessórios.

Importante: Aos que estão curiosos, as sugestões de hoje fazem parte de um tutorial divulgado pela youtuber Jéssica Mayah.

Lembre-se dos acessórios

É isso aí! Se quiser reproduzir as dicas enquanto assiste ao vídeo, é importante que conte com alguns itens. Portanto, se tiver, separe:

Elástico de cabelo;

Grampo;

Elástico de silicone;

Lenço;

Borrifador (opcional).

Sem mais delongas, veja a seguir o vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

