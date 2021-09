Tecnologia: Apple revela novo iPhone 13 com bateria maior e nova câmera; modelo contará com 4 versões

A Apple revelou nesta terça-feira (14) o novo iPhone 13 com bateria maior e nova câmera. O modelo contará com 4 versões.

Os novos celulares da linha terão preços que variam entre R$ 6.599 e R$ 10.499, no Brasil. Confira todos os detalhes:

Novo sistema avançado de câmera dupla

A Apple apresentou o novo iPhone 13 e o iPhone 13 mini, com um novo design com bordas lisas e elegantes em cinco novas cores.

Ambos os modelos apresentam grandes inovações, incluindo o avançado sistema de câmera dupla – com uma nova câmera Wide com pixels maiores e estabilização óptica de imagem (OIS) de deslocamento de sensor.

Reprodução Apple

Oferecendo melhorias em fotos e vídeos com pouca luz, uma nova maneira de personalizar a câmera com estilos fotográficos e modo cinematográfico, que traz uma nova dimensão à narrativa em vídeo.

O iPhone 13 e o iPhone 13 mini também oferecem desempenho super-rápido e eficiência de energia com A15 Bionic, maior vida útil da bateria, uma tela Super Retina XDR mais brilhante que dá vida ao conteúdo, durabilidade incrível com a tampa frontal Ceramic Shield, o dobro do armazenamento básico em 128 GB.

Ainda de acordo com as informações, o usuários contará com uma classificação IP68 para resistência à água e uma experiência 5G avançada. Confira:

Reprodução Apple

iPhone 13 – experiência 5G avançada

A Apple também apresentou o iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Pro Max. Reprojetado por dentro e por fora, ambos os modelos apresentam uma tela Super Retina XDR totalmente nova com ProMotion apresentando uma taxa de atualização adaptativa de até 120 Hz.

O sistema de câmera profissional obtém seu maior avanço de todos os tempos com as novas câmeras Ultra Wide, Wide e Telefoto que capturam fotos e vídeos impressionantes, alimentadas pelo desempenho do A15 Bionic.

Essas tecnologias possibilitam novos recursos fotográficos impressionantes, nunca antes possíveis no iPhone, como a macrofotografia na nova câmera Ultra Wide e desempenho aprimorado em até 2,2x com pouca luz na nova câmera Wide.

Novos recursos de fotografia computacional, como Estilos fotográficos, personalizaram a aparência das imagens no aplicativo Câmera, e ambos os modelos agora incluem o modo noturno em todas as câmeras.

Reprodução Apple

O vídeo dá um grande salto à frente com o modo Cinematográfico para belas transições de profundidade de campo, vídeo macro, lapso de tempo e câmera lenta e desempenho ainda melhor em condições de pouca luz.

Ambos os modelos também oferecem fluxos de trabalho profissionais ponta a ponta em Dolby Vision e, pela primeira vez, ProRes, disponível apenas no iPhone.

Os dois modelos também incluem 5G com mais bandas para melhor cobertura, grandes melhorias na duração da bateria, nova capacidade de armazenamento de até 1TB e a tampa frontal Ceramic Shield. Confira:

Reprodução Apple

Em atualização

