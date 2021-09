Suco natural refrescante que vai te ajudar a enfrentar o calor; com poucos ingredientes

A temperatura subiu? Então, que tal aprender uma recomendação de suco natural que vai ajudar a hidratar o corpo e refrescar, e melhor ainda, com poucos ingredientes?

Para quem se interessou, trata-se de uma dica compartilhada pelo portal Tudo Gostoso e que você pode preparar em alguns minutos. Vamos conferir?

⚠️⚠️⚠️ IMPORTANTE ⚠️⚠️⚠️

Antes de compartilharmos a receita, queremos reforçar mais uma vez que esta recomendação NÃO deve ser aplicada como tratamento, NEM substituir o acompanhamento médico frequente, ok?

Suco refrescante

Ingredientes:

1 ramo de hortelã;

2 maracujás;

1 ramo (pequeno) de uva roxa;

1,5 L de água gelada;

4 rodelas de abacaxi congelado.

Como preparar o seu suco:

Para começar, coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata por aproximadamente 3 minutos;

Caso sinta necessidade, acrescente gelo;

Logo após, coe o conteúdo;

Por fim, consuma imediatamente.

