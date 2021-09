Os signos do zodíaco que podem se fazer de sonsos

Quando não estão em suas melhores fases e deixam a imaturidade falar mais alto, alguns signos do zodíaco tendem a se fazer de sonsos.

Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano é muito astuto com as palavras e com aquilo que deseja expressar, mas também pode se deixar levar pela opinião dos outros e se arrepender depois. Quando isso acontece, seu lado dissimulado vem à tona e ele pode mudar de postura, não assumindo seus posicionamentos anteriores. Este signo também pode se fazer de sonso e tirar o corpo fora sobre o que diz por trás das outras pessoas ao se envolver em fofocas.

Libra

O libriano tende a ficar em cima do muro e acaba se tornando mestre em massagear egos para se agradar a gregos e troianos. Essa postura faz com que ele tente sair no lucro e não assumir responsabilidades definitivas sobre o que pensa, diz e faz. Quando este signo deseja ocultar suas verdadeira intenções, pode fazer isso de forma muito sorrateira.

Confira mais:

Sagitário

O sagitariano pode falar de mais e fazer promessas, mas depois fazer de conta que nunca esteve envolvido nelas. Além de se fazer de bobo, ele pode deixar seu carisma enfeitiçar as outras pessoas para que não seja julgado. Este signo também tende a fugir sem remorso quando as coisas se tornam complicadas e deixar os outros com as consequências.

Peixes

O pisciano não gosta de sair como vilão ou ser visto como quem machucou pessoas que confiaram nele. Por isso, ele dificilmente entrará nos detalhes mais profundos de algumas histórias complexas da sua vida e aposta na postura de vítima misteriosa, deixando sempre alguns detalhes em aberto ou omissões. Este signo também tende a posar de inocente para não arcar com a culpa ou consequências dos seus atos.