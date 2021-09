Conselho para a vida amorosa dos signos comprometidos de 14 a 19 de setembro de 2021

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos comprometidos.

Confira o conselho de 14 a 19 de setembro de 2021:

Áries

Os problemas podem ficar mais pesados, mas é preciso soltar a imaginação para identificar uma forma de melhorar as coisas. Lembre-se de policiar seu comportamento e não exigir apenas do outro. Sonhos revelam.

Touro

Momento de emoções e poder de atração. Descanse e evite que o esgotamento traga problemas na sua vida amorosa. É hora de tomar boas decisões e ter iniciativa para criar a realidade que deseja. Compromissos se tornam mais claros.

Gêmeos

Evite discussões e indiretas; é hora de fechar um ciclo negativo e ter tranquilidade. Não tenha medo de se afastar de quem já não faz bem e se mantenha alerta com as verdadeiras intenções das pessoas. A mudança começa dentro de você.

Câncer

Hora de crescer e se libertar daquilo que o impede de avançar. Se tiver indecisões, é hora de ser realista e saber que não é justo colocar sua felicidade apenas nas mãos dos outros. Alguns laços são esclarecidos e podem ser consolidados.

Leão

Cuidado com dar ouvidos e reagir mal ao comentário alheio, pois algumas vezes é melhor ignorar e ter autoconfiança. Lembre-se que ao se conectar com energias boas e de prosperidade, você faz renascer tudo o que existe de bom em uma relação. Tenha mais atenção com suas palavras.

Virgem

Use sua intuição e evite relacionamentos comprometedores que podem atrapalhar tudo. É melhor cuidar dos laços com equilíbrio e mudar positivamente. A ansiedade e a carência podem gerar apegos ou reações destrutivas. É hora de sair da rotina.

Libra

A vida pode ter mudanças de ritmo e novos inicios. É hora de colocar ponto final em tudo o que já não traz positividade para a relação; observe e se afaste de terceiras pessoas que podem não querer seu bem verdadeiramente. Descanse para não deixar a preocupação tomar conta, mas seja mais detalhista com o que acontece ao seu redor.

Escorpião

Cuidado com o ciúme e busque ajuda se necessário. Algumas mudanças chegarão e você deve aproveitar as oportunidades positivas. Evite os excessos e a negatividade; existem pontos importantes que precisam ser superados. Não tema mostrar quem você realmente é e lembre-se que o amor não deve fingir.

Sagitário

Existe algo especial que será recuperado, mas é preciso buscar a paz e crescimento, deixando as discussões para trás. Decida mudar para melhor e acredite em seu potencial ou sorte. Você tem muito poder de construir o que deseja. Aproveite o que você possui de grandioso na vida.

Capricórnio

Evite o medo da mudança e o apego; tenha autoconfiança. É preciso ter precaução com o amor, mas o temor apenas o fará estagnar, portanto libere-se de rancores e compreenda seus sentimentos. Emoções são reveladas e este é um caminho construtivo. Deixe de se reprimir e se coloque como protagonista em suas experiências; suas vontades devem ser ouvidas.

Aquário

Compromissos marcam este momento e o deixam ciente de novas realidades. Não tema as mudanças construtivas na vida de casal e valorize as atitudes. É hora de lutar pelo melhor, não deixando se consumir por dúvidas que o atrapalham. Equilibre-se.

Peixes

Aproveite mais o momento ao lado de quem ama e já não tenha medo de seguir em frente com planos que consolidam ainda mais o relacionamento. Você vencerá desafios e deve evitar ao máximo as decisões apressadas que não são responsáveis. Uma energia negativa será afastada.

