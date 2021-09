App WhatsApp vai implementar novo recurso de privacidade para os usuários; confira como funcionará a novidade

Durante anos, para proteger a privacidade das mensagens das pessoas, o aplicativo WhatsApp forneceu criptografia de ponta a ponta por padrão para que as mensagens pudessem ser vistas apenas pelo remetente e pelo destinatário.

Agora, o app também está planejando dar aos usuários a opção de proteger backups do WhatsApp usando criptografia de ponta a ponta, como detalhado pelo app, por meio de comunicado.

Os usuários já podem fazer backup do histórico de mensagens do WhatsApp por meio de serviços baseados em nuvem como Google Drive e iCloud. O WhatsApp não tem acesso a esses backups e eles são protegidos pelos serviços de armazenamento individuais baseados em nuvem.

Mas agora, se as pessoas escolherem habilitar backups criptografados de ponta a ponta (E2EE) assim que estiverem disponíveis, nem o

WhatsApp nem o provedor de serviços de backup serão capazes de acessar o backup ou sua chave de criptografia de backup.

Como funcionam os backups E2EE no WhatsApp

Para habilitar backups E2EE, foi desenvolvido um sistema totalmente novo para armazenamento de chaves de criptografia que funciona com iOS e Android.

Com os backups E2EE habilitados, os backups serão criptografados com uma chave de criptografia exclusiva gerada aleatoriamente.

Os usuários podem escolher proteger a chave manualmente ou com uma senha de usuário.

Quando alguém opta por uma senha, a chave é armazenada em um Backup Key Vault construído com base em um componente chamado módulo de segurança de hardware (HSM).

Armazenamento de chaves no Cofre de Chaves de Backup

O serviço de front-end do WhatsApp, ChatD, lida com as conexões de cliente e autenticação cliente-servidor e implementará um protocolo que envia as chaves para os backups de e para os servidores do WhatsApp.

Com isso, o usuário e o Backup Key Vault baseado em HSM trocarão mensagens criptografadas, cujo conteúdo não será acessível ao próprio ChatD.

Ainda de acordo com as informações, a importante novidade estará disponível em breve para todos os usuários do app de mensagens. Confira:

Reprodução

Texto com informações do Facebook

