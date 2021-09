11 penteados para cabelos lisos curtos ou longos que você pode fazer sozinha

O que você acha de encerrar mais um dia com dicas práticas de penteados para cabelos lisos, sejam eles longos ou curtos?

Se a ideia acima te interessou, separe os próximos minutos para conferir 11 sugestões que você pode fazer sozinha em casa e com a ajuda de poucos acessórios.

E aos que estão se questionando, trata-se de um vídeo compartilhado no canal do YouTube Apenas Isabella com recomendações que você poderá utilizar em qualquer ocasião.

Veja depois estas dicas de penteados:

#LembreDisso

Se você quiser treinar os penteados enquanto assiste ao tutorial, é necessário que conte com alguns itens que vão te auxiliar durante a execução e na finalização. Assim sendo, se tiver, garanta:

Pente;

Elástico de silicone;

Grampo;

Presilha;

Gel ou spray fixador;

Elástico de cabelo.

Sem mais delongas, veja a seguir o vídeo compartilhado no YouTube. (Se não conseguir visualizá-lo, não se preocupe, basta que acesse o link).

E então, o que acha de conferir mais algumas dicas?