The Good Doctor: Foi assim que os membros do elenco da série se divertiram durante a 4ª temporada

Enquanto os fãs aguardam a estreia da 5ª temporada de The Good Doctor, a rede de televisão ABC lançou os DVDs da season passada com momentos reveladores e engraçados.

O conteúdo inclui cenas deletadas, entrevistas e vídeos exclusivos dos momentos vividos por cada um dos membros do elenco, como detalhado pelo site Vader News.

Também é possível ver os erros de gravação da quarta temporada de The Good Doctor.

Membros do elenco como Freddie Highmore, Antonia Thomas, Richard Schi são vistos neste vídeo. Confira:

5ª temporada de The Good Doctor

Ainda de acordo com as informações, muito esperada, a 5ª temporada do drama estreia ainda neste mês, no dia 27-09.

Ela será liberada primeiramente nos Estados Unidos. No entanto, para o Brasil, ainda não existe data oficial. Confira teaser:

LEIA TAMBÉM: