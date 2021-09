Suco caseiro prático que vai te ajudar a enfrentar a pressão alta; com apenas 2 ingredientes

Você sofre com pressão alta e junto com o acompanhamento médico regular, está buscando alternativas caseiras que te ajudem com este tema? Então, separe os próximos minutos para aprender uma recomendação prática de suco natural. Topa?

Aos que estão curiosos, a recomendação de hoje é compartilhada pelo portal Tua Saúde e leva apenas 2 ingredientes.

Como alertado em outras oportunidades, embora as dicas sejam benéficas para sua saúde, elas não devem substituir o acompanhamento médico frequente, nem ser aplicadas como tratamento, ok?

Suco para pressão alta

Ingredientes:

2 g de gengibre;

Suco de 3 laranjas.

Modo de preparo do seu suco:

Primeiro, coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata;

Caso queira, adicione gelo;

Por fim, consuma, preferencialmente, metade no período da manhã e metade à tarde.

