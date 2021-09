3 penteados para cabelos cacheados ou ondulados que você pode fazer sozinha em casa

Tem dias que acordamos e só queremos que o cabelo se arrume sozinho, né? Contudo, como isso ainda não é possível, queremos te convidar a aprender 3 dicas de penteados, topa?

Além de serem práticos de fazer, as recomendações desta segunda-feira (13) contam com a ajuda de poucos acessórios e a maioria, com itens que você encontra facilmente.

E aos que estão se questionando, as dicas são compartilhadas em um tutorial no canal da youtuber Bianka Pinho.

Quer aprender na prática como reproduzir as dicas?

Se a resposta é sim, então, é necessário que você conte com alguns itens que vão te ajudar na execução e na finalização dos penteados. Portanto, se tiver, garanta:

Borrifador;

Gelatina;

Presilha;

Escovinha para o baby hair;

Elástico de silicone;

Grampo;

Pente.

Sem mais delongas, veja abaixo o vídeo divulgado no YouTube. (Se não conseguir visualizá-lo, basta que acesse o link).

E então, que tal aprender mais algumas dicas de penteados?