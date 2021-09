Suco natural caseiro potente que vai te ajudar a desinchar de maneira saudável

Tem sentido o corpo inchado e está buscando por uma recomendação que te ajude com este tema? Se a sua resposta é sim, garanta já papel e caneta para anotar uma receita bastante prática de suco natural que pode ser feita em poucos minutos.

E aos que estão curiosos, trata-se de uma sugestão compartilhada pelo portal Consul e leva apenas 3 ingredientes.

Importante

Como alertado em outras oportunidades, embora as dicas ajudem, elas não têm como objetivo fornecer diagnósticos ou tratamentos, ok? Para isso, lembre-se sempre de consultar um profissional médico especialista para obter as orientações adequadas sobre a sua saúde.

Suco para desinchar

Ingredientes:

6 laranjas;

3 ramos de aipo (salsão);

1 rodela de gengibre fresco.

Modo de preparo do suco:

Para começar, rale o gengibre ou pique em pedacinhos;

Feito isso, esprema as laranjas para extrair o suco;

Então, corte o aipo também em pedaços;

Logo após, coloque os ingredientes no liquidificador e bata;

Caso queira, adicione gelo;

Por fim, coe o conteúdo e consuma imediatamente.

