Novo vídeo do ator Freddie Highmore de The Good Doctor falando em vários idiomas que causou furor nas redes sociais

Um novo vídeo do ator Freddie Highmore de The Good Doctor falando em vários idiomas causou furor nas redes sociais.

O registro foi compartilhado no YouTube recentemente, por um canal dedicado ao artista de 29 anos.

Com vários papéis de sucesso, Highmore dá vida ao querido personagem Dr. Shaun Murphy no drama médico.

Na gravação, Freddie fala em inglês com três sotaques diferentes. Ele também demonstra habilidades em espanhol, francês, árabe e português.

Reprodução Instagram

O registro acabou se tornando viral, gerando inúmeras reações dos fãs do artista britânico.

Ainda de acordo com as informações, a postagem já conta com quase 500 mil reproduções na plataforma. Confira vídeo:

