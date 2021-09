3 penteados com lenço para fazer sozinha se você tem o cabelo cacheado curto

Você é do tipo que ama aprender penteados com acessórios acessíveis e com alternativas que sejam possíveis de reproduzir sozinha e em casa? Então, separe alguns minutos do seu dia para conferir algumas alternativas práticas que são focadas em pessoas que têm o cabelo cacheado curto.

E aos que estão curiosos, a dica do dia é um tutorial curtinho compartilhado pela youtuber Késia Tiburciio, que te ensinará 3 dicas de penteados para o dia a dia.

Não esqueça disso!

Se você for reproduzir os penteados enquanto assiste ao vídeo, é necessário que conte com alguns itens que vão te ajudar na execução e finalização. Portanto, se tiver, separe:

Lenço;

Elástico de cabelo;

Borrifador (opcional);

Grampo (opcional);

Presilha (opcional).

Por fim, sem mais delongas, confira a seguir o tutorial divulgado no YouTube. (Se não conseguir visualizá-lo, basta que acesse o link).

