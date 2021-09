Um pequeno vídeo inusitado de um ratinho gaiteiro se tornou furor nas redes sociais recentemente.

A gravação foi compartilhada no Twitter pela pela página @itimaliasof, com quase 1 milhão de seguidores.

Nas imagens, é possível ver o pequeno roedor ‘tocando’ uma gaita, com a ajuda do dono.

Vídeo inusitado de ratinho gaiteiro se torna viral nas redes sociais; assista

Ainda de acordo com as informações, o registro já conta com quase 30 mil visualizações em apenas uma conta.

O pequeno vídeo acabou se tornando viral e gerando inúmeras reações dos usuários. Confira o registro:

ratinho gaiteiro na sua tl pic.twitter.com/clq5Eyc5Dj — animais aleatórios na sua tl (@bichosfofineos) September 9, 2021

