Os signos que amam, mas dizem a verdade sem dó

A honestidade é importante em todos os tipos de relacionamentos. No entanto, alguns signos do zodíaco tendem a ser bem diretos e dizem a verdade sem medir as consequências.

Confira quais são:

Áries

O ariano é muito decidido sobre suas ideias e o que acha certo. Isso faz com que ele diga de frente qualquer tipo de coisa que incomoda ou como julga determinadas situações – uma franqueza que pode abalar bastante às pessoas mais sensíveis ou que não esperavam tanta honestidade. Ele não será visto facilmente falando algo pelas costas ou encontrando caminhos alternativos para se expressar de forma mais leve, por isso pode comprometer algumas relações.

Leão

Por mais que não queira parecer rude, o leonino pode ter seus valores bem claros e expectativas também. Isso faz com que ele não baixe a guarda ou tente esconder suas intenções, pelo contrário; prepare-se para ouvir sua opinião, por mais dolorosa que ela seja. Este signo usa esta estratégia principalmente com as pessoas que confia e ama, pois deseja ter uma compreensão recíproca. Até pode exagerar se deixar o drama tomar conta, mas demonstrará sua consideração para que não fique dúvidas de que tentou fazer o melhor.

Confira mais:

Escorpião

O escorpiano é muito desconfiado, algo que o faz valorizar bastante a sinceridade em suas relações. Por isso, por mais que ame, ele tende a ser honesto e dizer o que pensa. Seus sentimentos inquietantes também são compartilhados e eles assumem as consequências dessas verdades. Quando ficam chateados, podem se comunicar de forma pouca empática e isso irá atrair emoções dolorosas.

Aquário

O aquariano não tende a se importar com o que as pessoas pensam dele e se sente livre para expressar a verdade em sua forma mais pura, por mais que ela possa doer. Quando ama, tenta compreender, mas não deixará de dizer suas conclusões ou opiniões que são sempre bem formadas e argumentadas. Este signo não se afasta da sua personalidade valente e rebelde, mesmo que algumas pessoas o julguem pouco empáticos.