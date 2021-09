Diabetes tipo 2: este é o hábito que você deve abandonar para evitar a doença

De acordo com o portal Meganoticias (em espanhol), a diabetes tipo 2 é uma doença diretamente associada à dieta e ao estilo de vida. O corpo não consegue processar o açúcar no sangue — só que, em vez de ser por causa de um “problema natural” do pâncreas, as células do fígado, da gordura e dos músculos se tornam resistentes à insulina.

Saiba mais sobre a diabetes tipo 2 a seguir:

O que você não deve fazer

Como a insulina é um hormônio que responde aos níveis de açúcar no sangue, é melhor mantê-los sob controle por meio de uma boa dieta e de exercícios físicos.

O principal fator que desencadeia essa doença é o consumo de alimentos processados: segundo estudo (em inglês), pessoas cuja dieta inclui muitos alimentos processados ​​têm 15% mais chances de desenvolver diabetes.

O que você deve fazer

Para evitar a perda da sensibilidade à insulina, é recomendável levar um estilo de vida saudável. Isso significa ter uma dieta rica em nutrientes. Portanto, dê preferência a frutas, vegetais e grãos inteiros.

Além disso, manter o peso normal pode ajudar na prevenção. É recomendado fazer pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica por semana.

⚠️ Atenção: este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

