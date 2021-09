Atriz de ‘Emily em Paris’ se casa em bosque no Colorado

Atriz divulgou nas redes sociais alguns cliques do casamento íntimo.

Tendência antiga entre os famosos, porém popularizada em tempos de pandemia, um elopement wedding é um tipo de casamento realizado basicamente com a presença dos noivos, do juiz de paz e fotógrafo em um local paradisíaco. Geralmente, as pessoas escolhem lindas paisagens naturais para eternizar o momento do “sim” em uma cerimônia intimista. Seguindo essa tendência, Lily Collins, protagonista da série da Netflix ‘Emily em Paris’ casou-se no último final de semana com o diretor de cinema Charlie McDowell.

A atriz dividiu com os fãs fotos dignas de um conto de fadas. Os noivos escolheram Dunton Hot Springs, Colorado. O local é um bosque e fica nas montanhas de San Juan, a sudoeste do estado do Colorado, nos Estados Unidos.

Collins usava um vestido de noiva de manga comprida de renda Ralph Lauren, com gola alta e um véu. “Eu nunca quis ser alguém mais do que o seu, e agora eu posso ser sua esposa. Em 4 de setembro de 2021, nos tornamos oficialmente um do outro para sempre”.

Leia mais: