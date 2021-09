3 penteados para cabelos cacheados longos que você pode fazer em casa

Mais uma semana quase terminando, contudo, as dicas de penteados não param por aqui. Pensando nisso, que tal aprender mais algumas sugestões que podem ser reproduzidas em casa?

Com foco em pessoas que têm o cabelo cacheado longo, desta vez, as recomendações são compartilhadas em um tutorial da youtuber Karolina Rodrigues, que te ensinará em poucos mais de 8 minutos, 3 alternativas de penteados com poucos acessórios.

E já que falamos mais uma vez sobre acessórios…

Caso queira treinar as dicas enquanto assiste ao vídeo, é necessário que conte com alguns itens. Portanto, se tiver, separe:

Borrifador;

Gel;

Grampo;

Bandana ou lenço;

Escovinha para o baby hair;

Elástico de cabelo;

Pente ou escova.

Visto isso, confira abaixo o tutorial compartilhado no YouTube. (Se não conseguir visualizá-lo, basta que acesse o link).

