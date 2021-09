Perseverance Rover da NASA coleta primeira amostra de rocha marciana em busca de vida antiga

O Perseverance Rover da Agência Espacial Americana (NASA) coletou a primeira amostra de rocha marciana em busca de vida antiga.

Como detalhado, por meio de comunicado, o robô completou a coleta da primeira amostra em um núcleo da cratera Jezero ligeiramente mais grosso do que um lápis.

Os controladores da missão no Jet Propulsion Laboratory (JPL) da NASA no sul da Califórnia receberam dados que confirmaram o marco histórico.

O núcleo agora está contido em um tubo de amostra hermético de titânio, tornando-o disponível para recuperação no futuro. Por meio da campanha Mars Sample Return, a NASA e a ESA estão planejando uma série de missões futuras para devolver os tubos de amostra do rover à Terra para um estudo mais detalhado.

Como detalhado pela NASA, essas amostras seriam o primeiro conjunto de materiais cientificamente identificados e selecionados devolvidos ao nosso planeta de outro.

Junto com a identificação e coleta de amostras de rocha e regolito (rocha quebrada e poeira) enquanto procura por sinais de vida microscópica antiga, a missão Perseverance inclui estudar a região de Jezero para entender a geologia e a antiga habitabilidade da área, bem como para caracterizar o passado clima.

O processo de coleta de amostras começou na quarta-feira, 1º de setembro, quando a broca percussiva rotativa no final do braço robótico do Perseverance se transformou em uma rocha plana do tamanho de uma pasta de Marte apelidada de “Rochette”.

Perseverance Rover da NASA coleta primeira amostra de rocha marciana

Depois de completar o processo de descaroçamento, o braço manobrou o descaroçador, a broca e o tubo de amostra para que o instrumento da câmera Mastcam-Z do rover pudesse obter a imagem do conteúdo do tubo ainda não lacrado e transmitir os resultados de volta para a Terra.

Como detalhado pela NASA, depois que os controladores da missão confirmaram a presença da rocha tubular, eles enviaram um comando para concluir o processamento da amostra.

Perseverance transferiu nesta semana o tubo de ensaio número de série 266 e sua carga marciana para o interior do veículo espacial para medir e obter imagens do núcleo da rocha. Em seguida, selou hermeticamente o recipiente, tirou outra imagem e armazenou o tubo.

Perseverance está atualmente explorando os afloramentos rochosos e pedregulhos de “Artuby”, uma linha de cume de mais de meia milha (900 metros) que faz fronteira com duas unidades geológicas que se acredita conterem as camadas mais profundas e antigas de rocha exposta da Cratera de Jezero.

Como detalhado pela NASA, a incursão científica inicial do rover, que se estende por centenas de sóis (dias marcianos), estará completa quando o Perseverance retornar ao seu local de pouso.

Em busca de vida antiga

Nesse ponto, Perseverance terá viajado entre 1,6 e 3,1 milhas (2,5 e 5 quilômetros) e pode ter preenchido até oito de seus 43 tubos de amostra.

Depois disso, o Perseverance viajará para o norte, depois para o oeste, em direção ao local de sua segunda campanha científica: a região do delta da cratera de Jezero.

Como detalhado pela NASA, o delta são os restos em forma de leque do local onde um antigo rio encontrou um lago dentro da cratera. A região pode ser especialmente rica em minerais de argila.

Ainda de acordo com as informaçñoes, na Terra, esses minerais podem preservar sinais fossilizados de vida microscópica antiga e costumam estar associados a processos biológicos.

Texto com informações da NASA

LEIA TAMBÉM: