Após o Peru autorizar a entrada de turistas brasileiros, a LATAM retoma em outubro a operação de voos diários diretos para o país na rota São Paulo/Guarulhos-Lima, conectando dois hubs (centros de conexão) de distribuição estratégicos da companhia.

Como detalhado, por meio de comunicado, a rota conta com aeronaves Airbus A320, que acomodam 156 passageiros em classe Economy e 12 passageiros em Premium Economy.

No total, a LATAM já voltou a voar diretamente para 13 destinos internacionais a partir do Brasil, com aproximadamente 20% da sua capacidade de oferta de assentos.

Além de países da Europa, como Portugal, Espanha, França e Alemanha, a companhia já retomou operações para Uruguai, México, Colômbia, Chile, Paraguai, Argentina e Estados Unidos (Miami e Nova York).

Ainda de acordo com as informações, desde as últimas semanas, a procura por destinos internacionais segue aquecida na companhia.

Imagem de Adolfo Beato por Pixabay

Com fronteira aberta a brasileiros, companhia LATAM retoma em outubro voos diários para Lima

A LATAM orienta que os passageiros consultem as regras dos países, inclusive daqueles abertos a brasileiros vacinados, em Requisitos para Viajar.

Outra importante fonte de informação ao viajante é a central de informações da IATA (International Air Transport Association).

Com informações da LATAM

LEIA TAMBÉM: