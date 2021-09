6 penteados rápidos para cabelos lisos que você pode fazer em casa; com apenas 3 acessórios

Quarta-feira terminando e para encerrá-la da melhor forma, somente aprendendo penteados novos, não é mesmo? ✂️💇‍♀️❤️

Você está pensando em mudar o cabelo, mas não sabe por onde começar e não quer fazer algo complexo ou que demande cortar ou pintar? Então, se prepare, pois as dicas de hoje vão te ajudar muito.

Com um vídeo curtinho compartilhado no canal do YouTube Apenas Isabella, você aprenderá como dar um up nos fios em poucos minutos, tendo à disposição 6 alternativas de penteados.

E com apenas 3 acessórios!

Isso mesmo! Se você for reproduzir as dicas enquanto assiste ao tutorial é importante que conte com alguns acessórios, sendo 3 deles “obrigatórios” e os outros 2 “opcionais”. Assim sendo, caso tenha, separe:

Elástico de silicone;

Pente;

Elástico de cabelo;

Grampo (opcional);

Presilha (opcional).

E então, curiosa para aprender dicas de penteados? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube. (Se não conseguir visualizá-lo, basta que acesse o link).

