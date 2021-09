Físico alerta que o contato com alienígenas poderia destruir a humanidade

O renomado físico e ex-editor da revista científica Nature and New Scientist, Mark Buchanan, escreveu um artigo chocante no Washington Post recentemente sobre alienígenas.

Buchanan se referia aos vídeos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que mostravam aviões da Marinha encontrando objetos voadores não identificados (OVNIs).

Em sua escrita, ele assegurou que, como humanidade, devemos ser gratos que algum mecanismo de contato com a vida extraterrestre ainda não tenha sido descoberto, nem uma evidência 100% verdadeira de sua existência.

“Tentar se comunicar com alienígenas, se eles existirem, pode ser extremamente perigoso para nós”, comentou, como detalhado pelo site Meganoticias.

“Temos que descobrir se é prudente – ou seguro – e como lidar com essas tentativas de forma organizada”, acrescentou ao jornal norte-americano.

Ainda de acordo com as informações, o cientista argumentou que os cuidados e estudos prévios que devemos ter são extremamente importantes.

Já que se for realizado um encontro com alienígenas, eles provavelmente estarão muito mais avançados do que nós, em decorrência do fato de a maioria das estrelas em nosso galáxia, eles são muito mais antigos do que o próprio sol.

Com isso, por conta dessa grande diferença de forças tecnológicas, o ex-editor da Nature recomenda que é muito mais sensato esperar até estar totalmente preparado para enfrentar um encontro dessa magnitude. Confira:

OVNI em Magé: Observatório Nacional e Aeronáutica descartam ‘objeto voador não identificado’

Um vídeo que mostra uma suposta queda de OVNI (objeto voador não identificado) em Magé, no Rio de Janeiro, também intrigou usuários no ano passado.

Moradores da cidade relataram nas redes sociais sobre um objeto estranho emitindo luzes e ruídos no céu. Na época, o assunto foi um dos mais comentados no Twitter.

No entanto, o Observatório Nacional descartou qualquer anormalidade na região, de acordo com informações da ‘TV Globo’.

A instituição, vinculada ao Ministério da Ciência que, dentre outras áreas, estuda astronomia. De acordo com os cientistas, nenhum fenômeno estranho foi registrado.

Ainda segundo o site ‘UOL’, a Aeronáutica também respondeu que “não tem registros de quedas de objetos voadores no local, tampouco de isolamento de áreas nesta região do estado do Rio”. Confira vídeo:

Luz vermelha nesse domingo dia das mães Ilha do governador RJ, é hoje teve notícias que magé caiu um disco! pic.twitter.com/aVic820o38 — Marcelo Aguiar (@animefestilha) May 13, 2020

