Posso dar bolacha para meu cão?

Quem nunca deu um pedaço de bolacha para o cão durante o café da manhã, achando que é um alimento inofensivo?

As bolachas de maisena, por exemplo, parecem as mais inofensivas, são secas, sem recheio e assadas, logo não oferecem risco ao pet, certo? Não, errado!

De acordo com os veterinários, esses alimentos processados em geral contêm ingredientes que podem deixar os cachorrinhos muito doentes.

Por mais inofensiva e saborosa que possa parecer, as bolachas são feitas com ingredientes ricos em gordura, açúcares e, algumas, com sal. A gordura é altamente prejudicial, pode desenvolver uma pancreatite séria nos pets, e os açúcares podem levar o animal a desenvolver diabetes, problemas articulares, doenças cardíacas e até dificuldades respiratórias. Ou seja, bolacha está fora do cardápio!

Se tiver recheio, então, nem pensar. Alguns recheios contêm chocolates, uvas ou outros ingredientes que são extremamente tóxicos, podendo levar o cão à morte.

Por outro lado, é importante também lembrar que essas bolachas têm baixo valor nutritivo, ou seja, nada acrescentam à dieta do seu pet.

Prefira sempre os snacks fabricados especialmente para pets, eles são mais seguros e nutritivos.

Frutas também são uma boa pedida para começar o dia dos cãezinhos. São saborosas, nutritivas e ajudam na digestão do seu pet.