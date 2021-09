Uma mulher registrou, em um vídeo impressionante, como o companheiro ‘luta’ capoeira com um rato que encontraram na rua.

A dupla se tornou viral com o registro inusitado, que já conta com quase 30 milhões de reproduções.

As imagens mostram o momento particular foram divulgadas nas redes sociais, como detalhado pelo site Larepublica.pe.

No vídeo compartilhado no perfil @Suelymoraesrodrigues2, foi possível perceber como a companheira do homem em questão utilizou o celular para registrar a interação.

Mulher registra como o companheiro ‘luta’ capoeira com rato que encontraram na rua

A gravação capturou a sequência em que o casal encontrou o pequeno roedor, então o homem teve a ideia de fingir que estava lutando capoeira com o animal.

O mais surpreendente foi ver que o rato reagia aos movimentos, no que parecia ser que ambos estavam em sincronia.

Ainda de acordo com as informações, no TikTok, as imagens receberam mais de 1 milhão de curtidas. Confira o registro:

