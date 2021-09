Foram revelados recentemente pela Sony os jogos gratuitos do mês de setembro para membros PS Plus (PlayStation Plus).

Conforme detalhado, pelo blog oficial, são os títulos: All You Can Eat!, Hitman 2 e Predator: Hunting Grounds.

Jogos de setembro para membros PlayStation Plus: Overcooked: All You Can Eat!, Hitman 2 e Predator: Hunting Grounds

Todos os três games especiais estarão disponíveis a partir desta terça-feira, dia 7 de setembro.

Ainda de acordo com as informações, a promoção por tempo limitado termina no dia 4 de outubro. Confira: