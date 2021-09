A atitude que cada signo deve tomar com a entrada da Lua Nova em Virgem hoje!

Em 6 de setembro acontece uma Lua Nova no signo de Virgem que pode inspirar todos os signos a tomarem atitudes importantes em suas vidas.

Confira quais são:

Áries

Hora de organizar o que é necessário e aumentar sua energia realizando mudanças na rotina. Não tema ter mais disciplina e também consciência com seus relacionamentos.

Touro

Hora de se beneficiar do trabalho com a criatividade e limpar tudo o que pode bloquear sua mente. Leve os projetos a diante saindo da zona de conforto. Oportunidades surgem também no amor.

Gêmeos

Sua mente deve se expandir e pedir a revisão de tudo o que foi aprendido até agora. Não tenha medo de reconhecer as falhas e embarcar em novas parcerias com mais consciência.

Câncer

A comunicação irá aumentar e você pode colher resultados importante. É hora de investir em melhorias e buscar o crescimento. Parcerias são importantes.

Leão

Muitas reestruturações acontecem e é preciso ter atenção especial à renda. Lembre-se que as oportunidades e mudanças postos são acessadas quando você começa a agir na raiz. Cuide-se e não se limite ao superficial.

Virgem

As aprendizagens e as mudanças necessárias precisam ficar mais claras. É hora de compreender melhor seus aliados, inclusive no amor, para ter colaborações positivas. Encontre o equilíbrio.

Libra

Momento de deixar para trás tudo o que tira sua energia positiva ou traz negatividade. Lembre-se que para realizar mudanças, é preciso descansar e manter o equilíbrio; será mais importante manter o foco. A fertilidade pode aumentar.

Escorpião

Sonhos são realizados e projetos colocados em prática de forma produtiva, mas também com muita organização. Leia bem tudo o que for assinar e se mantenha atento. O alivio emocional virá quando você ver os resultados.

Sagitário

Concentre-se nos detalhes da sua vida pessoal e profissional. Não tenha medo de lidar com mudanças de direção e se apoiar em aliados verdadeiros. Apenas desperte sua intuição e acredite no merecimento.

Capricórnio

É hora de expandir a consciência e buscar o conhecimento para ampliar suas habilidades. Reveja e se conecte com a sua sabedoria com bastante foco. Viagens podem ser positivas e abrir caminhos.

Aquário

Momento em que muitas questões difíceis do cotidiano pedem sua atenção. Observe os detalhes e mantenha o discernimento em dia. O amor também surgirá com expansão e criatividade, podendo tirá-lo da zona de conforto e lidar com sentimentos.

Peixes

Os relacionamentos podem entrar em foco de uma forma importante e algumas questões mais praticas ou racionais ficam evidentes. É hora de pensar nos desejos e realizações para realizar transformações, podendo até descobrir novas metas.

