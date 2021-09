4 penteados com coque fáceis de fazer sozinha para cabelos lisos

Mais uma semana se iniciou e que tal aprender alguns penteados novos para inovar com seu cabelo nos próximos dias? Se a sua resposta é sim, separe os seguintes 10 minutos para aprender dicas práticas de como dar um up nos seus fios.

E para quem está curioso, a sugestão do dia é do canal do YouTube Apenas Isabella, que irá te ensinar 4 opções de coques que você pode fazer sozinha em casa e sem gastar muito tempo.

Não esqueça dos seus acessórios!

Caso queira reproduzir as dicas enquanto assiste ao vídeo, lembre-se que é importante que conte com alguns itens que vão te ajudar no processo e na finalização dos penteados. Portanto, se tiver, separe:

Preparada para mais dicas de penteados? Veja a seguir o vídeo compartilhado no YouTube. (Se não conseguir visualizá-lo, basta que acesse o link).

E então, que tal aproveitar a oportunidade e conferir mais algumas sugestões de penteados?