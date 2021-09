Cachorro pode comer salsicha?

É comum no filmes na TV vermos um cuidar dar pedacinhos de salsicha a seus cães e até alguns veterinários sugerirem esconder os remédios em comprimido em pedaços do alimento, para encanar seus cachorros maus humorados, mas afinal de contas, salsicha faz bem do pet ou não?

Para responder essa pergunta, precisamos antes entender que a salsicha tem um baixa valor nutricional que nada agrega à dieta dos animaizinhos, muito pelo contrários, pode fazer que com o tempo comecem a recusar a ração, que é a dieta perfeita para eles.

Mas o mais preocupante de tudo é que trata-se de um embutido com uma porcentagem altíssima de sal, cujos ingredientes não são exatamente bem conhecidos, nem seu processo de fabricação, e não foram pensados para alimentar cães ou gatos.

O mesmo sal que prejudica os rins dos humanos faz muito mal para os cachorros, e a cebola, alho e pimenta-do-reino, usados na maioria dos embutidos, estão na lista dos produtos que são extremamente tóxicos para os animais, mesmo em pequenas quantidades.

Não esqueçam dos conservantes, que são extremamente prejudiciais para animais e também para humanos.

Com esse quadro em mente, é claro que fica fácil responder que não se trata do alimento mais saudável para alimentar seu cachorrinho.

Prefira sempre frutas saudáveis, aquelas que não fazem mal aos cachorros, como a maçã e a banana, ou ainda os petiscos que são feitos para animais. São mais seguros e possuem baixíssimo nível de gordura.

Os cães agradecem!