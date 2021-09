Suco natural poderoso que vai te ajudar com a digestão e manter o corpo hidratado

Se você vem sofrendo com o processo digestivo desregulado, possivelmente deve ter sentido impactos também na hidratação do seu corpo, certo? Se a resposta para esta pergunta é sim, fique tranquilo e aproveite a oportunidade para aprender uma dica de suco natural poderoso para te ajudar com este tema.

Contando com apenas 3 ingredientes, esta receita super prática pode ser executada em poucos minutos. Vamos conferir?

Não esqueça disso!

Antes de compartilharmos a sugestão desta sexta-feira, queremos reforçar que ela NÃO tem o objetivo de fornecer diagnósticos, nem substituir o acompanhamento médico regular com um profissional especialista.

Suco natural fácil de fazer

Ingredientes:

4 beterrabas grandes (sem casca e em pedaços);

125 ml de suco de laranja ou água;

5 cenouras (sem casca e em pedaços).

Modo de preparo do suco:

Para começar, coloque e bata todos os itens no liquidificador;

Em seguida, você verá que o conteúdo formou uma espécie de pasta;

Assim sendo, com a ajuda de uma colher, passe o conteúdo por uma peneira, isso fará com que o líquido seja extraído;

Caso queira, acrescente gelo;

Por fim, consuma imediatamente.

(Com Tudo Receitas).

