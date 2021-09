Os signos que terão a intuição aguçada este fim de semana

O primeiro fim de semana de setembro d e 2021 chegou e alguns signos podem passar por dias em que a intuição está mais forte.

Confira quais são:

Gêmeos

Sua capacidade de se conectar com a energia das pessoas e com a intuição aumentam, principalmente em assuntos que envolvem a vida amorosa e sentimentos. É hora de começar a plantar aquilo que deseja colher e tomar iniciativas que ativarão o amor em sua vida. Apenas controle a ansiedade e comece a tratar os assuntos importantes também com seus instintos.

Virgem

A sensibilidade aumentará e a intuição também. É melhor evitar o estresse ou usar qualquer tipo de substância que altera sua mente. Lembre-se que você está se aprofundando em assuntos importantes para o futuro e deve evitar decisões precipitadas. Relaxar e manter os pensamentos focados em resoluções irão fazer toda a diferença; prepare-se para revelações.

Capricórnio

Esta é uma fase de muita intimidade e planos que envolvem a vida amorosa. Sinais podem se tornar mais evidentes e será possível compreender melhor o que acontece com você e as outras pessoas. Segredos são descobertos e você deve sempre pensar que tudo tem solução. Tenha jogo de cintura e controle a ansiedade para lidar melhor com o despertar.

Aquário

A intuição aumenta e você começa a se conectar de melhor forma com o que sente. É possível que o futuro da vida amorosa estimule sua mente e motive iniciativa. Tenha cuidado com expor muito e não se apresse com decisões. É hora de analisar tudo e fazer descobertas.

