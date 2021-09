Os signos que sabem para quem podem se abrir e dificilmente erram

Abrir-se sobre sentimentos para as outras pessoas é uma tarefa cuidadosa e que exige confiança. Por isso, alguns signos do zodíaco tem cautela para escolher bem aqueles que saberão sobre suas emoções e desejos.

Confira quais são:

Touro

O taurino pode demonstrar muita coisa, mas não se abre facilmente sobre seus sentimentos e emoções. Ele aprecia ter cautela com a sua vida pessoal não apenas por ser reservado, mas também por se proteger de qualquer tipo de deslealdade. Este signo observa muito bem as atitudes alheias antes de depositar confiança nelas.

Câncer

Existe muitas reservas e muros na vida do canceriano que não o deixam se abrir para qualquer pessoa. Esse lado reservado só é reduzido com alguém demonstra ter muito em comum e ser compreensivo. Este signo também é intuitivo e escolhe bem seus aliados, mas mesmo estas pessoas podem vê-lo se fechando completamente diante de qualquer insegurança.

Confira mais:

Virgem

O virginiano tende a ser tímido com alguns dos seus sentimentos e tem medo de ser criticado por quem confia. Por isso, ele precisa de provas de lealdade e é exigente com quem decide entrar em sua vida. Este signo prefere realizar e depois se abrir sobre suas intenções, emoções e tudo o que é importante de alguma forma. Tende a formar uma percepção forte sobre as pessoas porque nenhum detalhe ou palavra escapa da sua avaliação.

Capricórnio

O capricorniano coloca a confiança em primeiro lugar, mas sabe que ela só pode ser construída com muita paciência e tempo. Ele não se fecha para conhecer as pessoas, mas irá compartilhar o que tem de mais profundo com poucos – e estes geralmente ganham sua lealdade depois que o vínculo já se tornou duradouro. Este signo é sábio e aprende como identificar quem é verdadeiro.

Aquário

O aquariano pode manter muitos contatos próximos e que são capazes de falar sobre quase tudo; no entanto, ele compartilhará seus sentimentos mais profundos apenas quando não existe dúvida na confiança. Seu emocional é uma terra descoberta aos poucos e ele não cederá a pressões. Por ser determinado e livre, este signo alimenta seus vínculos com sinceridade e só permanece quem o compreende de verdade.