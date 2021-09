Impressionante ‘lupa de raios-X’ no espaço melhora a visualização de buracos negros distantes

Uma impressionante ‘lupa de raios-X’ da Agência Espacial Americana (NASA) melhora a visualização de buracos negros distantes.

Como detalhado, por meio de comunicado, os astrônomos usaram um alinhamento no espaço que mostra “lentes gravitacionais” de luz de dois objetos que estão a quase 12 bilhões de anos-luz de distância.

A ilustração de um artista na parte principal mostra como os caminhos da luz desses objetos distantes são curvados e amplificados por uma galáxia ao longo da linha de visão entre a Terra e os objetos.

Como detalhado pela NASA, os objetos neste último estudo Chandra fazem parte de um sistema denominado MG B2016 + 112.

Os raios X detectados pelo Chandra foram emitidos por este sistema quando o Universo tinha apenas 2 bilhões de anos, em comparação com sua idade atual de quase 14 bilhões de anos.

Estudos anteriores de emissão de rádio do MG B2016 + 112 sugeriram que o sistema consistia em dois buracos negros supermassivos separados, cada um dos quais também pode estar produzindo um jato.

Impressionante ‘lupa de raios-X’ no espaço

Usando um modelo de lente gravitacional baseado nos dados de rádio, Schwartz e seus colegas concluíram que as três fontes de raios-X que detectaram do sistema MG B2016 + 112 devem ter resultado da lente de dois objetos distintos.

Como detalhado pela NASA, a luz de raios-X de um dos objetos à esquerda (roxo) foi distorcida pela gravidade.

Esses dois objetos emissores de raios-X são provavelmente um par de buracos negros supermassivos em crescimento ou um buraco negro supermassivo em crescimento e um jato.

Visualização de buracos negros distantes.

As medições anteriores do Chandra de pares ou trios de buracos negros supermassivos em crescimento geralmente envolviam objetos muito mais próximos da Terra ou com separações muito maiores entre os objetos.

Como informado, um artigo descrevendo esses resultados aparece no The Astrophysical Journal.

Os autores do estudo são Dan Schwartz (Centro de Astrofísica | Harvard e Smithsonian), Cristiana Spignola (INAF) e Anna Barnacka (CfA).

Ainda de acordo com as informaçñoes, o Marshall Space Flight Center da NASA gerencia o programa Chandra.

Impressionante ilustração da NASA

Os astrônomos usaram lentes gravitacionais para obter uma visão sem precedentes de um sistema de buraco negro no início do Universo.

A ilustração de um artista mostra como a luz de raios-X de um dos objetos à esquerda (roxo) foi distorcida pela gravidade de uma galáxia intermediária para produzir duas fontes detectadas na imagem do Chandra (quadrado tracejada à direita).

A luz do objeto mais fraco (azul) foi amplificada pela galáxia para ser até 300 vezes mais brilhante do que seria sem as lentes.

A imagem de raios-X do Chandra também é mostrada na segunda figura. Os dois objetos são dois buracos negros supermassivos em crescimento ou um buraco negro e um jato. Confira:

Illustration: NASA/CXC/M. Weiss; X-ray Image (inset): NASA/CXC/SAO/D. Schwartz et al.

Illustration: NASA/CXC/M. Weiss; X-ray Image (inset): NASA/CXC/SAO/D. Schwartz et al.

LEIA TAMBÉM: