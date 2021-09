Campeonato feminino de PUBG MOBILE terá R$ 48 mil de premiação

Campeonato exclusivamente feminino do PUBG MOBILE, Ártemis acontece neste sábado (4) a domingo (5) com premiação total de R$ 48 mil.

Como detalhado, por meio de comunicado, foram abertas inscrições para times da comunidade e apenas 32 avançaram para as semifinais e finais no fim de semana.

Serão dois grupos divididos em quatro partidas nos mapas Erangel, Miramar e Sanhok.

O torneio terá como host Alice Gobbi e será narrado pela analista dos campeonatos oficiais no Brasil, Khaya e a streamer e narradora de Leona .

Durante os intervalos das partidas teremos Dani Russo fazendo um pocket show com seus sucessos e as streamers Bryanna Nasck , Ellen Simili , Sabrinoca e Tayhuhu farão as watches parties, cada uma em seu respectivo canal.

O campeonato será transmitido sábado (4) e domingo (5) a partir das 19h (horário de Brasília) nos canais oficiais do PUBG MOBILE no Youtube , Facebook e Twitch .

Com informações