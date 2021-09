Saiba qual era a sobremesa favorita de Lady Di e como prepará-la

Um clássico pudim de pão com manteiga era a sobremesa favorita da princesa Diana. Saiba como preparar!

O ex-chef real Darren McGrady revelou à Hola! Magazine a sobremesa preferida de Lady Di. Ele disse que ela era uma grande fã de seu clássico pudim de pão com manteiga: uma deliciosa sobremesa feita de pão branco macio assado em poças de creme de baunilha doce, este doce simples pode ser feito até mesmo com sobras de pão que está quase envelhecendo.

De acordo com Darren, a princesa de Gales era tão fã de seu pudim de pão com manteiga que às vezes entrava furtivamente na cozinha do Palácio de Kensington quando ele o preparava para roubar passas e fazer um lanche com elas.

Leia mais sobre a Família Real britânica:

Ele ensina como preparar a sobremesa:

INGREDIENTES

2 fatias de pão branco (8 em triângulos, 4 em cubos)

4 onças de manteiga sem sal amolecida

9 gemas de ovo

140g de açúcar refinado

1 vagem de baunilha

150ml de leite

445ml de creme duplo

85g de passas

85g de amêndoas em flocos (torradas)

4 colheres de sopa de Amaretto ou Cointreau

2 colheres de sopa de açúcar refinado extra (para o topo do pudim)

1 colher de chá de açúcar de confeiteiro

MODO DE PREPARO

Mergulhe as passas no Amaretto na noite anterior e cubra com filme plástico. Deixe em temperatura ambiente. No dia seguinte, pré-aqueça o forno a 180C e unte uma assadeira grande com manteiga. Retire as cascas e unte o pão com manteiga.

Numa tigela grande, bata as gemas e o açúcar refinado. Divida a vagem de baunilha e coloque em uma panela com o leite e as natas, leve para ferver e despeje sobre as gemas, mexendo sempre. Depois de engrossar um pouco, remova a vagem de baunilha, raspando as sementes para o creme.

Corte um quarto do pão em cubos de ½ polegada e coloque no fundo do prato. Em seguida, cubra com as passas. Corte o pão restante em triângulos e arrume por cima da fruta. Despeje a mistura de ovo quente sobre o pão, certificando-se de que esteja todo revestido. Deixe de molho por 20 minutos.

Leve ao forno numa assadeira com 3/4 de água quente. Cozinhe por 30 minutos, depois retire do forno e da assadeira. Polvilhe o pudim com o açúcar extra e coloque sob a grelha para caramelizar. Polvilhe com amêndoas torradas em flocos e polvilhe com açúcar de confeiteiro quando esfriar.