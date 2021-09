Os signos que sempre dedicam muito tempo ao amor

Todos podem se preocupar com o amor em suas vidas, mas alguns signos do zodíaco tendem a dedicar muito mais tempo, energia e esforços focados neste sentimento.

Confira quais são:

Câncer

O canceriano se importa com sentimentos e o amor pode entrar em destaque em sua vida mesmo nos momentos mais solitários. Ele sempre refletirá sobre o romance ou tudo o que sente pelas pessoas mais importantes em suas vidas. Quando se apaixona, passa a focar ainda mais em nutrir o carinho e transformar sua vida em uma história intensa.

Leão

O leonino até tenta equilibrar, mas o amor ocupa um espaço especial em sua vida, principalmente se ele está em um relacionamento sério. Este signo é detalhista em suas conexões e não baixa a guarda, se dedicando e defendendo o bem-estar da sua vida amorosa. Ele não desiste e sempre está em busca de despertar a paixão em si ou nos outros.

Confira mais:

Escorpião

O escorpiano sempre coloca seu coração a prova para sentir amor novamente e não teme a intensidade que ele trás para a sua vida. Ele sonha com finais felizes e vive com muita paixão, mas também pode acabar se envolvendo em situações complexas apenas para suprir carências. O afeto nutre e também causa as maiores reviravoltas em sua vida.

Libra

Mais do que amor, o libriano foca no romance em suas vidas e sempre entregará energia para conhecer novas pessoas ou criar vínculos. Este sentimento o inspira nos mais diversos sentidos e pode fazer mais parte da sua personalidade do que ele imagina. É preciso apenas ter cuidado para não acumular muitos pretendentes de uma vez e acabar afastando a possibilidade de viver apenas uma grande história.

Peixes

O pisciano faz parte de um mundo vasto de sentimentos e percepções sobre o que realmente importa. Ele pode sentir de forma intensa e deixa o amor tomar conta da sua vida nos bons ou maus momentos. A obsessão por este sentimento pode jogar contra ele quando a decepção toca a porta, pois nem sempre consegue distanciar sua mente e intenções para aliviar seu coração.