Internautas reclamam da instabilidade do Instagram

Milhares de Internautas brasileiros foram afetados na manhã desta quinta-feira com a instabilidade na plataforma digital do Instagram. Os problemas foram relatados também em outras partes do mundo

De acordo com o site Downdetector, desde as 8h os usuários estão reportando que o aplicativo não está atualizando o feed e não consegue enviar e receber mensagens. Alguns afirmam que sequer conseguem acessar o perfil.

“Instagram totalmente instável. Não carrega nada. Plataformas de gerenciamento estão bugadas”, disse um dos usuários.

“…não abre notificação, mostra que chegou um direct, porém não mostra a mensagem nova”, reclamou outro internauta.

Até 10h desta quinta-feira, o Downdetector havia recebido 4,9 mil reclamações de problemas em acesso na plataforma.

Um porta-voz do Facebook, que é dono do Instagram, relatou que está ciente de que “algumas pessoas” estão tendo dificuldades em acessar a plataforma e pediu desculpas pelo inconveniente.