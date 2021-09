Impressionante descoberta acidental sugere ‘população oculta’ de objetos cósmicos

Uma impressionante descoberta acidental sugere uma ‘população oculta’ de objetos cósmicos. Os detalhes foram revelados recentemente pela Agência Espacial Americana (NASA).

Como informado, um novo estudo oferece uma explicação tentadora de como um objeto cósmico peculiar chamado WISEA J153429.75-104303.3 – apelidado de “The Accident” – nasceu.

Embora se formem como estrelas, esses objetos não têm massa suficiente para iniciar a fusão nuclear, o processo que faz com que as estrelas brilhem.

E embora as anãs marrons às vezes desafiem a caracterização, os astrônomos têm uma boa compreensão de suas características gerais.

‘The Accident’ ganhou esse nome depois de ser descoberto por pura sorte. Ele escapou das pesquisas normais porque não se parece com nenhuma das pouco mais de 2.000 anãs marrons que foram encontradas em nossa galáxia até agora.

Como detalhado pela NASA, à medida que as anãs marrons envelhecem, elas esfriam e seu brilho em diferentes comprimentos de onda de luz muda. Não é diferente de como alguns metais, quando aquecidos, vão do branco brilhante ao vermelho profundo à medida que esfriam.

‘The Accident’ confundiu os cientistas porque estava fraco em alguns comprimentos de onda importantes, sugerindo que estava muito frio (e antigo), mas claro em outros, indicando uma temperatura mais alta.

O objeto foi detectado pela primeira vez pelo NEOWISE da NASA, lançado em 2009. Como as anãs marrons são objetos relativamente frios, elas irradiam principalmente luz infravermelha, ou comprimentos de onda maiores do que o olho humano pode ver.

Para descobrir como ‘The Accident’ poderia ter propriedades tão contraditórias – alguns sugerindo que é muito frio, outros indicando que é muito mais quente – os cientistas precisavam de mais informações.

Então, eles o observaram em comprimentos de onda infravermelhos adicionais com um telescópio terrestre no Observatório WM Keck.

Como detalhado pela NASA, mas a anã marrom parecia tão fraca naqueles comprimentos de onda que eles não conseguiram detectá-la, aparentemente confirmando a sugestão de que estava muito frio.

Em seguida, eles decidiram determinar se a penumbra resultava do fato de ‘The Accident’ estar mais distante da Terra do que o esperado. Mas não foi esse o caso, de acordo com medições precisas de distância pelos telescópios espaciais Hubble e Spitzer da NASA. Tendo determinado a distância do objeto – cerca de 50 anos-luz da Terra – a equipe percebeu que ele está se movendo rapidamente – cerca de meio milhão de milhas por hora (800.000 km / h).

Isso é muito mais rápido do que todas as outras anãs marrons conhecidas por estarem a esta distância da Terra, o que significa que provavelmente ela está girando pela galáxia por um longo tempo, encontrando objetos massivos que a aceleram com sua gravidade.

‘The Accident’ é extremamente antigo

Com um monte de evidências sugerindo que ‘The Accident’ é extremamente antigo, os pesquisadores propõem que suas propriedades estranhas não são estranhas e que podem ser uma pista de sua idade.

Como detalhado pela NASA, quando a Via Láctea se formou há cerca de 13,6 bilhões de anos, era composta quase inteiramente de hidrogênio e hélio.

Outros elementos, como carbono, formados dentro das estrelas; quando as estrelas mais massivas explodiram como supernovas, elas espalharam os elementos por toda a galáxia.

O metano, composto de hidrogênio e carbono, é comum na maioria das anãs marrons que têm uma temperatura semelhante à do Acidente. Mas o perfil de luz do The Accident sugere que ele contém muito pouco metano.

Como todas as moléculas, o metano absorve comprimentos de onda específicos da luz, de modo que uma anã marrom rica em metano seria fraca nesses comprimentos de onda.

Como detalhado pela NASA, ‘The Accident’ , por outro lado, é brilhante nesses comprimentos de onda, o que pode indicar níveis baixos de metano.

Assim, o perfil de luz de ‘The Accident’ poderia corresponder ao de uma anã marrom muito velha que se formou quando a galáxia ainda era pobre em carbono; muito pouco carbono na formação significa muito pouco metano em sua atmosfera hoje.

‘População oculta’ de objetos cósmicos

Para encontrar anãs marrons mais antigas como The Accident – se elas estiverem por aí – os pesquisadores podem ter que mudar a forma como procuram por esses objetos.

‘The Accident’ foi descoberto pelo cidadão cientista Dan Caselden, que estava usando um programa online que ele construiu para encontrar anãs marrons em dados do NEOWISE.

Como detalhado pela NASA, como as anãs marrons são tão fracas, elas são visíveis apenas quando estão relativamente perto da Terra, e isso significa que os cientistas podem observá-las se movendo no céu durante meses ou anos.

O programa de Caselden tentou remover os objetos infravermelhos estacionários (como estrelas distantes) dos mapas NEOWISE e destacar objetos em movimento que tinham características semelhantes às anãs marrons conhecidas.

Ele estava olhando para uma dessas candidatas a anã marrom quando avistou outro objeto muito mais fraco movendo-se rapidamente pela tela.

Ainda de acordo com as informações, isso acabaria sendo WISEA J153429.75-104303.3, que não havia sido destacado porque não correspondia ao perfil do programa de uma anã marrom. Confira:

NASA/JPL-Caltech/UCLA

Texto com informações da NASA

