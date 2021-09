Como cada signo pode aproveitar o dia do Sexo

6 de setembro, dia do sexo, dia de comemorar com muito prazer e energia, do jeitinho que Marte gosta. É que na Astrologia, Marte simboliza os instintos. No sexo, o planeta representa o desejo e a força da paixão. O signo em que você tem Marte no seu mapa sexual mostra as características da energia da sua libido.

Para saber a melhor maneira de comemorar o dia do Sexo, então comece descobrindo o signo em que você tem Marte no mapa (é gratuito aqui).

Se você quer uma ideia mais completa ainda sobre Astrologia e sexualidade, veja o seu Mapa Sexual e mergulhe no seu universo pessoal de sexualidade, entenda como você vive o sexo e prepare-se para muitas descobertas sobre suas emoções, fantasias e tesões.

Agora que você já sabe onde tem Marte no mapa, leia como pode ser a melhor maneira de comemorar o dia do sexo!

Dicas para cada signo aproveitar o Dia do Sexo:

Marte em Áries: aproveite para exibir sua capacidade física durante o sexo deixando a espontâneidade e a impulsividade se destacarem.

Marte em Touro: curta muito sua sensualidade natural e planeje-se para que tudo seja muito confortável. Deixe claro que toques são importantes, pois são grandes estímulos de prazer.

Marte em Gêmeos: t ente curtir posições sexuais em que as mãos permaneçam livres para toques. Massagens estimulantes podem ser ótimas!

Marte em Câncer: Se sentir protegida e desejada ao mesmo tempo deve ser muito excitante para você! Aproveite o dia com posições românticas e palavras profundas durante o sexo.

Marte em Leão: Aproveite o dia do sexo para devolver elogios e deixar claro seus desejos.

Marte em Virgem: Experimente na prática aquelas fantasias que você ainda não realizou. E, sim, com preliminares!

Marte em Libra: sexo bom tem que ter refinamento na hora do sexo. Hoje o dia é de boa música, romance e conversas inteligentes.

Marte em Escorpião: Seu desejo sexual é muito forte. Hoje é dia de ficar no controle e até dar chance para fetiches!

Marte em Sagitário: Inteligência é forte estímulo para você. Diversão e surpresas na hora do sexo, como lugares inusitados, podem agradar você hoje!

Marte em Capricórnio: O prazer sensorial é algo importante para você. Comce com preliminares mais discretas para que você possa expressar afeto por meio das sensações que seu corpo transmite.

Marte em Aquário: dia perfeito para quebrar tabus no sexo e experimentar algo novo!

Marte em Peixes: Sua libido é estimulada através de poesias e músicas românticas. As preliminares são uma das partes mais prazerosas para aproveitar o dia do sexo!

Equipe Personare

Nós, da equipe Personare, também estamos em um processo constante de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as relações humanas.

[email protected]