Quer ter um bronzeado saudável e por mais tempo? Este é o suco natural que você deve consumir

Agora que as temperaturas subiram em diversos estados do Brasil, se você está pensando em aproveitar a oportunidade para garantir aquele bronze, é importante que saiba que algumas alternativas podem te ajudar com este tema. Pensando nisso, o que acha de aprender uma dica prática de suco natural?

Isso mesmo! Para assegurar um bronzeado saudável e por mais tempo, uma recomendação compartilhada pelo portal Tudo Gostoso pode te ajudar muito. Vamos conferir?

#FicaADica

Antes de conferir a receita, é importante que você se atente ao uso adequado de protetor solar. Além disso, como recomendado por diversos especialistas, o melhor horário para tomar sol é antes das 10h e depois das 16h.

Receita de suco para bronzeado saudável

Ingredientes:

½ cenoura crua;

Suco de duas laranjas;

½ beterraba crua.

Modo de preparo do suco:

Para começar, coloque e bata todos os itens no liquidificador;

Caso queira, você pode adicionar gelo;

Por fim, consuma, preferencialmente, sem coar.

