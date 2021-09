5 penteados para cabelos cacheados longos que você pode fazer em poucos minutos; com APENAS um acessório

Tem o cabelo cacheado longo e está buscando dicas práticas de penteados para inovar com seus fios quando a rotina estiver corrida? Se este é o seu caso, separe alguns minutos, pois as recomendações desta quarta-feira (1) vão te dar uma grande mão.

E aos que estão se questionando, as sugestões de hoje são do canal da youtuber Tainá Paulino, que traz em poucos mais de 8 minutos, 5 dicas de penteados rapidinhos e que contam com apenas um acessório.

Para executar, caso queira, os penteados enquanto confere o tutorial você precisará apenas de elástico de cabelo. É opcional adicionar, presilhas, grampos, borrifador, etc. Lembre-se que itens como estes auxiliam no processo e na finalização das dicas.

Assim sendo, sem mais delongas, confira abaixo o vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

