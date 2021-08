Registro de impressionante aglomerado de estrelas próximo da Terra intriga cientistas

O status de um aglomerado de estrelas próximo, conhecido por ser o mais massivo da galáxia, está sendo redefinido por novas observações da NASA.

Como detalhado, por meio de comunicado, Westerlund 1, que se acredita conter uma massa total de mais de 10.000 vezes a do nosso Sol, provavelmente precisará de sua massa total revisada para baixo depois que os astrônomos mostrarem que ela pode ter mais de duas vezes a idade que se pensava.

Isso sugere uma história evolutiva complicada, onde as idades das estrelas fornecem pistas de quão massivas elas podem realmente ser.

Aglomerados de estrelas são grupos de estrelas menores que uma galáxia, unidos por uma atração gravitacional compartilhada. Eles são usados ​​por astrônomos como laboratórios distantes para entender como as estrelas evoluem.

Como detalhado pela NASA, eles são formados por gigantescas nuvens de gás em colapso, que eventualmente colapsam em nuvens menores que colapsam ainda mais. Essa compressão gera pressão extrema, eventualmente fazendo com que o material entre em ignição e forme estrelas individuais.

Isso significa que todas as estrelas de um aglomerado nascem ao mesmo tempo do mesmo material. Uma vez que cada nuvem pré-natal conterá uma quantidade diferente de material, cada estrela nascerá com uma massa diferente.

Registro de impressionante aglomerado de estrelas

Aquelas que se formaram a partir de nuvens maiores, as estrelas mais massivas, são aquelas que vivem as vidas mais curtas – queimando rapidamente seu combustível e morrendo como explosões energéticas conhecidas como supernovas.

Como detalhado pela NASA, aqueles com massas menores, semelhantes ao nosso Sol, viverão muito mais, usando lentamente seu combustível por centenas de milhões de anos.

Um aglomerado particularmente interessante, Westerlund 1, há muito é considerado o aglomerado mais massivo do universo local, e acredita-se que contenha uma massa total de mais de 10.000 vezes a do nosso sol.

Além disso, Westerlund 1 é usado como um objeto de referência para estudos de galáxias estelares distantes e para calibrar modelos evolutivos estelares.

Westerlund 1 também contém um grande número de estrelas massivas raras, incluindo supergigantes vermelhas, amarelas e azuis, bem como um objeto exótico conhecido como magnetar.

Como detalhado pela NASA, essa diversidade sem precedentes torna Westerlund 1 verdadeiramente único.

A presença de um grande número de estrelas massivas significa que o aglomerado é jovem o suficiente para que esses objetos ainda não tenham se transformado em supernova, sugerindo que Westerlund 1 se formou há cerca de quatro milhões de anos – um recém-nascido cósmico para os padrões astronômicos.

ESA/Hubble & NASA

Aglomerado próximo da Terra intriga cientistas

No entanto, novos dados do SOFIA da NASA revelaram um passado evolutivo complicado para Westerlund 1.

Estrelas supergigantes vermelhas, como Betelgeuse, emitem a maior parte de sua radiação como luz infravermelha. Usando novos dados da SOFIA, Beasor e colaboradores mediram diretamente o brilho das supergigantes vermelhas em Westerlund 1, pela primeira vez.

Como detalhado pela NASA, ao fazer isso, eles descobriram que as estrelas eram muito fracas para terem apenas quatro milhões de anos. Em vez disso, as observações sugerem que as supergigantes vermelhas têm mais que o dobro dessa idade, cerca de 10 milhões de anos.

Esta nova estimativa de idade sugere um passado complicado para Westerlund 1. A presença das estrelas jovens e quentes implica uma idade de cerca de quatro milhões de anos.

Como detalhado pela NASA, se o aglomerado tivesse realmente 10 milhões de anos, todas essas estrelas teriam terminado suas vidas como explosões de supernovas muitos anos antes que as supergigantes vermelhas tivessem tempo de se formar.

Westerlund 1

Em vez disso, os pesquisadores concluem que Westerlund 1 não nasceu em uma explosão estelar simples e única, mas sim por meio de um período sustentado de formação estelar, provavelmente durante um período de milhões de anos.

Ainda de acordo com as informações, se for esse o caso, as estrelas em Westerlund 1 não podem ser tão jovens ou tão massivas quanto se pensava.

Embora Westerlund 1 não possa mais servir de referência para estudos de galáxias estelares distantes ou modelos evolutivos estelares, se destaca a complexidade dos sistemas astrofísicos que lutamos para entender e nos lembra o quão maravilhoso e surpreendente o universo pode ser. Confira:

ESA/Hubble & NASA

Texto com informações da NASA

LEIA TAMBÉM: