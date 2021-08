Os signos que mostram seus defeitos logo no início dos relacionamentos

Enquanto alguns signos preferem ir aos poucos ou até fantasiam mostrar apenas suas qualidades para encantar os parceiros, outros não escondem seus defeitos – mesmo que o relacionamento esteja apenas começando.

Confira quais são:

Áries

O ariano sempre dará muita importância para a sua individualidade e não tende a demonstrar o que não sente. Por isso, nos momentos de paixão, ele pode ser entregue e romântico, mas nos momentos de raiva, deixa sua frustração transparecer de forma direta. Tente a se arrepender do que diz e do que faz quando não está bem, mas não esconderá seus impulsos, mesmo que o relacionamento apenas tenha começado.

Gêmeos

O mundo do geminiano é motivado pela troca de conhecimento e isso também inclui seus relacionamentos. Por mais que se coloque como observador frequentemente, ele não deixará seus defeitos ocultos por muito tempo e pode terá a necessidade de falar deles. No início de uma conexão tenta até maneirar, mas prioriza os assuntos complexos que permitem levar os vínculos para um caminho mais real.

Confira mais:

Virgem

Por mais que busque a perfeição, em si mesmo e nos outros, o virginiano tende a ser franco. Ao expressar o que quer e pensa, muitos dos seus defeitos também ficam escancarados. Quem começa a conhecê-los de forma mais profunda precisará lidar com isso, pois este signo tende ser mais realista quando já não está de brincadeira na vida amorosa.

Aquário

O aquariano aborda seus relacionamentos amorosos com muita liberdade para expressar sua individualidade, assim como também faz com seus amigos. Ele não pisa em ovos e tende a demonstrar de cara reações que nem sempre são agradáveis de compartilhar, como o mau humor, irritação, etc. Ele é mutável e não nega!